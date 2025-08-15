Его бабушка уже собирается в Киев, чтобы увидеться с внуком.

14 августа состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ. Среди освобожденных – Богдан Ковальчук, который провел в плену 9 лет.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Богдана Ковальчука оккупанты задержали, когда ему было всего 17 лет.

"Он проживал в Ясиноватой, пытался выехать в Торецк, чтобы завершить обучение и получить диплом. Но на блокпосту его схватили пророссийские террористы. Ковальчука обвинили в якобы работе на СБУ, в частности в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции". Теперь он в Украине. Здесь он нужен. Россияне украли у него так много времени", – говорится в сообщении.

Информацию о возвращении Богдана из плена также подтвердила изданию hromadske его бабушка Татьяна Гоц.

Она рассказала, что уже поговорила с внуком. Женщина собирается ехать в Киев, где встретится с освобожденным из плена Богданом.

Обмен пленными

14 августа состоялся новый обмен пленными, в результате которого 84 украинца вернулись домой. Среди освобожденных граждан были и те, кто находился в неволе с 2014, 2016 и 2017 годов. Также домой вернулись и защитники Мариуполя.

Известно, что среди возвращенных 51 человек – это гражданские. Среди них были как женщины, так и мужчины.

Среди освобожденных также моряк Александр Бойчук, известный своим поступком в 2014 году. Во время захвата Крыма он пытался вывести один из кораблей ВМС на материковую Украину. Во вражеский плен он попал в Мариуполе во время полномасштабного российского вторжения.

