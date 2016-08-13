В Одесской области "желтый" уровень террористической угрозы: правоохранители перешли на усиленный режим службы

В Одесской области в связи с установлением "желтого" уровня террористической угрозы правоохранители перешли на усиленный режим службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления СБУ, 12 августа состоялось внеочередное заседание координационной группы антитеррористического центра при Управлении с участием руководителей региональных органов субъектов борьбы с терроризмом. В частности, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства обороны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной пенитенциарной службы, органов городской и областной власти.

"В связи с обострением ситуации на административной границе с АР Крым и в районе проведения антитеррористической операции, а также установлением на территории Одесской области "желтого" (вероятная угроза) уровня террористической угрозы, правоохранительные органы региона работают в усиленном режиме", - отметили в пресс-службе.

Во время заседания особое внимание было уделено обеспечению безопасности объектов возможных террористических посягательств, охране общественного порядка и государственной границы, готовности к защите населения и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Усилена работа по выявлению лиц, групп и организаций, действия которых могут быть направлены на подготовку и совершение террористического акта", - добавили в пресс-службе.

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По итогам совещания его участники согласовали четкие инструкции реагирования на возможные террористические угрозы и согласовали совместные действия для повышения уровня координации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Спецслужба обращается к жителям города и туристам сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах, а также не поддаваться на любые провокации. В случае обнаружения подозрительных предметов, а также наличия информации о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной и иной противоправной деятельности, граждан призывают обращаться в полицию, в УСБУ в Одесской области на круглосуточную "горячую" линию.