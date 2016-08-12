The Washington Post: Пока мир отвлечен, Путин эскалирует свою войну в Украине

Об этом говорится в редакционной статье "Пока мир отвлечен, Путин эскалирует свою войну в Украине", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в среду заявила, что в минувшие выходные один из ее офицеров был убит недалеко от фактической границы между Крымом и Украиной. Россия захватила Крым в начале 2014 года, а затем поддерживала агрессивное восстание в восточных областях Украины. Восстание по-прежнему продолжается со смертельными последствиями, но граница между Крымом и Украиной была относительно спокойной зоной.

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По данным ФСБ, диверсанты были вооружены бомбами и боеприпасами и намеревались уничтожить инфраструктуру в Крыму, а вторая попытка, при поддержке украинской артиллерии, была осуществлена в понедельник, когда погиб солдат российской армии. Украина назвала все это "фантазиями", провокацией со стороны России. Существует очень мало доказательств того, что произошло на самом деле, и этот конфликт придал новый смысл старой поговорке о том, что на войне правда становится первой жертвой. Но заявления ФСБ звучат подозрительно, как гамбит Путина, который спешно поклялся отомстить. В четверг президент Украины Петр Порошенко привел свои войска в боевую готовность.

Мы уже это видели. "Маленькие зеленые человечки" Путина, солдаты без знаков различия, тайком захватили преимущественно русскоговорящий Крым; он никогда не признавал истинную роль России в подстрекательстве и осуществлении восстания на Донбассе, а также в крушении малазийского лайнера. Его военная кампания в Сирии проводилась с подобной дезинформацией и бездумностью. Путин играет по своим собственным правилам, даже на зимних Олимпийских играх 2014 года, его "шедевре" в Сочи, который ФСБ и российское государство разрушили, систематически выдавая допинг российским спортсменам, и покрывая их.

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Зачем разжигать новую битву именно сейчас? Захват Крыма пользовался чрезвычайной популярностью дома, и, возможно, пытаясь отвлечь россиян от экономических проблем, частично созданных западными санкциями, Путин надеется на подъем перед парламентскими выборами 18 сентября. Возможно, Путин также рассчитывает на то, что пока Соединенные Штаты отвлечены президентской кампанией, Европа занята "брекситом" и миграционным кризисом, а весь мир смотрит Олимпийские игры 2016 в Рио, у него есть возможность действовать, не опасаясь серьезного ответа. В конце концов, Россия неоднократно отвергала предложения США по сотрудничеству в Сирии, а администрация Обамы просто отвечает еще большим количеством предложений. Донбасс по-прежнему страдает от кровопролития – в течение последних восьми месяцев были убиты 1200 человек. Ежедневно нарушается соглашение о прекращении огня Минск-2, которое так и не было реализовано в полном объеме, но ничто из этого не отражается в заголовках.

В 2014 году президент Обама и госсекретарь Джон Керри призвали Путина отказаться "от дальнейшей эскалации" войны в Украине. Но Путин пропустил указания мимо ушей. Соединенные Штаты и Европа не могут позволить себе преступную беспечность и иллюзии в отношении России.