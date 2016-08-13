Пограничники на админгранице с аннексированным Крымом зафиксировали аэростат типа "Рысь" и вертолеты Ми-8

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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«Пограничники зафиксировали неподвижный аэростат типа «Рысь» и полеты 5 вертолетов Ми-8 на административной границе с АР Крым. Кроме того, в ночное время оккупанты пытались освещать украинские позиции с помощью прожектора и использовали сигнальные ракеты на оккупированном полуострове», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало граждан Украины воздержаться от поездок во временно оккупированный Крым в связи с заявлениями РФ о ситуации на полуострове.