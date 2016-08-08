Две трети украинцев считают английский самым полезным языком для изучения - опрос

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу аналитического центра RATING Pro

На вопрос "Какие два языка, кроме родного, Вам было бы полезнее всего знать для самосовершенствования и развития?", 66% отдали предпочтение английскому. На второе место украинцы поставили немецкий (17%). Далее идут русский (14%), польский (10%), французский (7%) и итальянский (4%) языках.

Знание английского считается самым полезным во всех регионах страны. Наибольший процент - на Западе (78%), далее – Центр (68%), Юг (62%) и Восток (52%). Каждый четвертый опрошенный на Востоке (что вдвое больше, чем в остальных регионов) считает, что знание любого другого языка, кроме родного, не является полезным.

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Знание немецкого и польского языков чаще считается самым полезным на западе Украины, русского – на юге.

Английский язык находит наибольшую поддержку среди респондентов с высшим уровнем образования и доходов, а также среди молодежи и людей среднего возраста. Украиноязычные респонденты считают знание английского полезным чаще (70%), чем русскоязычные (57%). Респонденты, которые поддерживают вступление Украины в ЕС, считают знание английского полезным значительно чаще (78%), чем те, кто поддерживает интеграцию в Таможенный союз (49%).

85% респондентов считают, что детям для их будущего полезнее будет изучать именно английский язык, а 29% считают, что немецкий. Далее идут русский (14%), польский (11%) и французский (10%) языки.

При этом 40% опрошенных считают, что дети должны начинать изучать иностранный язык в дошкольном возрасте (20% - в 3-4 года, 20% - в 5-6 лет), треть – с первого класса, 16% – с третьего класса, 2% – в старших классах. И только 1% считает, что обязательное изучение иностранного языка не требуется. Отмечается, что чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем больше они поддерживают тезис, что дети должны начинать изучать иностранный язык уже в дошкольном возрасте.

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Среди основных преимуществ изучения иностранного языка большинство опрошенных выделили возможность работать в другом государстве (57%), получить лучшую работу в Украине (49%), учиться в другой стране (47%), для использования языка на работе (37%) или на отдыхе заграницей (31%).

По результатам субъективных оценок уровня владения языками, средний индекс владения украинским языком составляет 2,5 балла (где 3 - "очень хорошо", 2 - "хорошо", 1 - "начальный уровень", 0 - "не знаю"), русским – 2,3 балла, английским – 0,6 балла, немецким – 0,2 балла. При этом на "очень хорошо" оценили собственный уровень владения английским около 1% опрошенных, на "хорошо" – 10%, "начальный уровень" - 35%.

При этом большинство из тех, кто оценил свой уровень владения английским как "начальный", вообще нигде его не используют (60%), тогда как большинство из тех, кто оценил свой уровень на "очень хорошо" или "хорошо", используют английский в интернете, реже – для просмотра фильмов, чтения прессы, книг.

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Опрос был проведен 21-28 июня 2016 года, всего опрошено 2200 респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,1%.