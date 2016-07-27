Мэра Риги оштрафовали за посты в соцсетях на русском языке

Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, что узнал о штрафе от журналистов, а не от самого центра. Речь идет об аккаунтах рижского заксобрания в Facebook, Twitter и Instagram, передает Русская служба Би-би-си.

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По мнению Ушакова, решение центра незаконно, так как закон о государственном языке не затрагивает вопросы общения чиновников с гражданами в иностранных социальных сетях.

По словам Ушакова, Рижская дума и дальше будет размещать объявления на русском, английском и латышском языках.

9 мая 2015 года Ушаков произнес речь, приуроченную ко Дню Победы, на русском языке. В СМИ он объяснил это решение тем, что хотел поддержать русскоязычное население. Центр государственного языка и тогда поставил под сомнение законность выступления мэра на русском языке, но он объяснил, что выступал на организованном общественной организацией мероприятии, а не на государственном.