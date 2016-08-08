СБУ предотврадила подрыв железной дороги на Львовщине, один правоохранитель был ранен (фото)

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в результате спецоперации оперативники обнаружили и задержали пятерых членов террористической группы, которые планировали одновременно взорвать железнодорожные пути в трех различных направлениях от областного центра.

Один из террористов был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны Львовской области. Он пытался оказать сопротивление и открыл стрельбу.

Читайте такжеСБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

В результате ранен один из сотрудников СБ Украины. Ответным огнем правоохранители ранили и задержали злоумышленника. Сейчас ни жизни офицера СБУ, ни жизни террориста ничего не грозит.

Во время проведения обысков у задержанных сотрудники спецслужбы изъяли большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки и комплектующих для ее изготовления, в частности: гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, гранаты РГО, Ф-1, РГД–5, пять килограммов взрывчатки марки IX 25 и 600 граммов тротила, три электродетонатора, три пистолета и большое количество патронов различного калибра.

Продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия.