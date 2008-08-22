Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр

В Донецке налоговики ликвидировали очередной „конвертационный” центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, выяснилось, что к деятельности центра причастна жительница Донецка – частный предприниматель и другие неустановленные лица.

В состав „конвертационного” центра входили 7 предприятий разных форм собственности, расчетные операции которых осуществлялись в трех коммерческих банках Донецка.

Сеть по обслуживанию клиентов охватывала свыше 20 реально существующих предприятий, которым предоставлялись услуги по минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность.

Незаконный перевод безналичных средств в наличность осуществлялся путем снятия средств со счетов и последующей передачи наличности предприятиям, которые пользовались услугами „конвертационного” центра.

Объем проконвертированных средств по счетам задействованных предприятий составлял свыше 300 млн. грн.

В соответствии с постановлениями, вынесенными судьей Киевского районного суда г. Донецка, были проведены обыски в офисах подконтрольных фирм, а также по месту проживания участников „конвертационного” центра.

В ходе обысков изъято 459 тыс. грн. наличностью, регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати 10 предприятий с признаками фиктивности, задействованных в преступных схемах (в т.ч. три печати нерезидентов Украины).