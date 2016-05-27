СМИ узнали о закрытии украинского Forbes, который входит в холдинг Курченко

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники, близкие к проекту.

Сайт украинского Forbes прекратил обновления еще в четверг утром – последняя новость вышла в 9:40.

По данным источников, редакция также не готовит следующий печатный номер.

Причиной этого собеседники называют решение международного арбитражного суда в Нью-Йорке от 20 апреля, который окончательно запретил УМХ использовать бренд Forbes.

Суд признал законным расторжение лицензионного соглашения Forbes Media LLC с УМХ из-за внедрения украинским медиахолдингом цензуры, нарушения принципов независимой журналистики.

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Отмечалось, что при вынесении решения, арбитраж также ссылался на нарушения со стороны УМХ редакционных принципов лицензионного соглашения, заявил, что последнему не удалось сохранить целостность и независимость редакционной команды журнала Forbes Украина.

Однако после этого украинская редакция Forbes заявила, что будет игнорировать это решение суда и продолжит использование бренда.

Как известно, в начале августа 2015 года американское правительство применило санкции против владельца УМХ Сергея Курченко, отказав в доступе к ТМ Forbes, его контенту и домену. Украинскому Forbes пришлось переехать на временный домен forbes.net.ua.

Тогда в УМХ посчитали, что Forbes Media нарушило их права по действующему договору - лицензия, по данным украинского холдинга, оплачена до конца 2018 года.

Уже 13 января интернет-версия украинского Forbes вернулась на старый домен forbes.ua. Такое решение было принято Садгорским судом Черновцов еще в декабре 2015 года. При этом в Forbes Media заявили, что не в курсе ситуации с возвратом УМХ домена ua.

Однако уже вскоре американцы заблокировали сайт forbes.ua специальным "антивандальным" устройством и редакция вновь вернулась к forbes.net.ua.