ГПУ подозревает сообщника Курченко в махинациях с газом на 2,2 млрд грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, составлено сообщение о подозрении одному из участников преступной организации, который, занимая должность заместителя директора ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", будучи членом Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля, по предварительному сговору с Сергеем Курченко в течение 2010 года - начале 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил фактическую монополизацию подконтрольными Курченко предприятиями рынка купли-продажи сжиженного газа и незаконно завладели принадлежащим государству сжиженным газом на общую сумму 2,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что подозреваемый объявлен в розыск, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта Генпрокуратура составила уведомление о подозрении бизнесмену Курченко из-за махинаций со сжиженным газом.

По данным ГПУ, в результате этих противоправных действий государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд грн.

В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.