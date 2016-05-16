Оккупированный Крым теряет популярность среди российских туристов – СМИ

Спрос на авиабилеты в оккупированный Симферополь со стороны самостоятельных путешественников из РФ, по данным продавцов билетов, упал на 25%. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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Попробовав отдыхать в аннексированном Крыму, жители РФ предпочитают более развитую инфраструктуру Сочи. Российские туроператоры ждут, что в 2017 году остановится рост и в организованном туризме

Отмечается, что спрос на авиабилеты в оккупированный Симферополь сократился более чем на 25% (на 15 процентных пунктов), свидетельствуют данные компании "Связной-Тревел". По ее оценкам, если в 2015 году на это направление приходилось половина бронирований, то сейчас — не более 35%. Коммерческий директор компании Андрей Осинцев называет снижение ожидаемым.

"Мы прогнозировали этот эффект по итогам прошлогоднего летнего сезона: инфраструктура полуострова пока не дает такого же качества сервиса, как привычные для россиян Турция и Египет, и многие путешественники, побывав в Крыму, решили, что пока не готовы выбирать его для регулярного отдыха", — объясняет он.

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Кроме того, падение популярности аннексированного Симферополя заметили и в других агентствах. По данным Biletix, продажи авиабилетов по этому направлению на лето сократились на 7,5% при удорожании среднего чека на 23%, до 10,8 тыс. руб. Но ситуация может измениться, учитывая, что рынок сейчас характеризуется небольшой глубиной бронирования, уточняют в компании. В DaTravel.com заметили падение спроса на Симферополь на 2%. По мнению аналитиков компании, популярность направления снизилась на фоне роста спроса среди россиян на курорты ближнего зарубежья.

Как рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин: "К концу сезона мы можем увидеть суммарный рост потока на 20-25%".

При этом он считает, что уже в этом году аннексированный Крым в любом случае упрется в собственную границу роста: на полуостров приедут 5,8-6 млн человек, больше регион принять за летний сезон в принципе не сможет из-за емкости гостиничного фонда. Замедление роста спроса Сергей Ромашкин связывает с подорожанием авиабилетов.

Как известно, большие надежды на рост туристического спроса на оккупированный Крым в этом году российские чиновники связывали с установленным в конце 2015 мораторием для туроператоров на продажу путевок в Турцию и закрытием прямых перелетов в Египет.

Но, по оценкам Сергея Ромашкина, переориентироваться на российские курорты готовы не более 20% туристов из РФ, ранее выбиравших эти направления, да и в этом случае речь идет в основном о Сочи, где "предлагается сопоставимый уровень сервиса".