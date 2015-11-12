В Совфеде РФ поддержали идею запрета полетов в Турцию и Тунис, назвав Крым их заменой

"Турция и Тунис остаются одними из немногих направлений массового туризма, но на сегодняшний день безопасность и в Турции, и в Тунисе оставляют, мягко говоря, желать лучшего", - заявил РИА Новости член комитета Совфеда РФ по международным делам Игорь Морозов.

По его словам, "в этих странах участились случаи крупных терактов, пострадавшими в которых оказываются в основном туристы из Европы".

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"Главная задача российского правительства, отменив полеты в Турцию и Тунис, рекомендуя не летать туда россиянам, заставить правительства этих стран всерьёз заняться безопасностью местного туристического кластера - аэропортов, отелей, основных достопримечательностей", - убеждён сенатор РФ.

"Мы уже убедились в ужасном состоянии безопасности в египетских аэропортах - в Каире, Александрии, Шарм-эш-Шейхе. Для России главная задача - это обеспечение безопасности собственных граждан, а не наполнение бюджета этих стран", - заявил он.

Сенатор РФ подчеркнул, что одновременно с запретом полетов российских туристов в Турцию и Тунис российское правительство должно подумать вместе с туроператорами о замене этих направлений, считает, что россиянам эти же курорты может заменить Крым.

Как сообщал УНИАН, в России обсуждается возможность запрета на полеты россиян не только в Египет, где произошло крушение A321, но и в другие "потенциально опасные страны".



