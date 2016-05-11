Минобразования разрешит использование сертификата ВНО при поступлении в вуз в течение 4 лет
13:23, 11 мая 2016Общество
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Министерство образования и науки разрешит использование сертификатов внешнего независимого оценивания (ВНО) при поступлении в высшие учебные заведения в течение 2-4 лет, а не только в год его сдачи.
Данный момент сертификаты действительны только непосредственно в год сдачи тестирования / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила в ходе заседания правительства.
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"Это внешнее оценивание в 2016 году проводится по такой методологии и дальше будут создаваться так тесты, чтобы сертификаты этого оценивания были действительны в течение 2-4 лет", - сказала министр.
Она отметила, что в настоящий момент сертификаты действительны только непосредственно в год сдачи тестирования.
По словам министра, это связано с тем, что ранее не было методики сравнения результатов ВНО разных лет.
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