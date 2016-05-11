Минобразования разрешит использование сертификата ВНО при поступлении в вуз в течение 4 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила в ходе заседания правительства.

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"Это внешнее оценивание в 2016 году проводится по такой методологии и дальше будут создаваться так тесты, чтобы сертификаты этого оценивания были действительны в течение 2-4 лет", - сказала министр.

Она отметила, что в настоящий момент сертификаты действительны только непосредственно в год сдачи тестирования.

По словам министра, это связано с тем, что ранее не было методики сравнения результатов ВНО разных лет.