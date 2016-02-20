Вступительная кампания в ВУЗы в Украине начнется 11 июля

Как проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун на брифинге.

По ее словам, в этом году сроки вступительной кампании - короче, как показала вступительная кампания прошлого года, больше трети от общего количества заявлений абитуриентов подавались в электронном виде.

Также в связи с демографической ситуацией количество выпускников, по крайней мере до 2019 года, будет уменьшаться, поэтому открывать приемные комиссии на более длительный срок нецелесообразно.

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«Такое решение не приведет к большим очередям в приемные комиссии», - отметила Совсун.

Кроме того, она отметила, что в этом году лица, которые будут поступать на те специальности, на которые предусматривается проведение собеседований, экзамены и творческие конкурсы, будут подавать документы в ВУЗ до 20 июля; зачисление на места государственного заказа будет осуществлено не позднее 6 августа.

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Совсун отметила, что в этом году в последний раз будет осуществляться набор на образовательно-квалификационные уровни младший специалист, специалист.

По словам первого заместителя министра, абитуриенты будут подавать свои заявления по приоритетности, которая была начата в прошлом году.

«Система приоритетности доказала свою успешность. Это позволило сделать процедуру более автоматизированной и прозрачной, в частности, фактически 85% поступающих в 2015 году были распределены во время первой автоматической волны зачисления», - подчеркнула Совсун.

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По ее словам, во время вступительной кампании-2016 абитуриент подает такое же количество заявлений, как и в прошлом году – 15, снимается регулирование относительно количества ВУЗов, в которые он может подать заявление, при этом ограничивается количество специальностей, на которые он может подать заявления – на 5 специальностей.

Совсун также сообщила, что одной из важных особенностей вступительной кампании в 2016 году является то, что министерство уже не будет осуществлять ручного распределения мест государственного заказа, для высшего учебного заведения устанавливается количество мест по определенной специальности.

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«Университеты, согласно показателям количества государственных мест, которые у них были в прошлом году, могут добавлять до 25% количества абитуриентов по сравнению с прошлым годом», - отметила она.