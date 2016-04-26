В РФ пограничники открыли огонь по авто россиянина, прорывавшегося в Украину - СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел на западной окраине города Донецка Ростовской области. Пограничный наряд увидел автомобиль "Нива", который разгонялся по направлению к украинской территории.

"Когда до линии границы остались считанные метры, пограничники попытались его остановить. Однако злоумышленник не отреагировал и направил свой внедорожник на преградивших ему путь пограничников. Пограничники были вынуждены применить оружие", - сказал собеседник издания.

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Нарушитель задержан. В отношении него возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в начале апреля оккупационные "власти" Крыма не пропускали на въезд и выезд с полуострова автомобили с крымскими номерами украинской регистрации.