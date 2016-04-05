Оккупанты не пропускают через границу с Крымом автомобили с крымскими номерами украинской регистрации

Об этом в своем Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Так называемые правоохранители страны-оккупанта на админгранице с временно оккупированным Крымом ввели новые правила. Теперь на материковую Украину они не пропускают автомобили на крымских украинских номерах под управлением граждан Украины, которые зарегистрированы в Крыму. Более того, они и не позволяют гражданам Украины, которые зарегистрированы в Крыму, заезжать на временно оккупированную территорию на автомобилях на крымских номерах, мотивируя это тем, что "у них было время перерегистрироваться", - сообщил Слободян.

По его словам, такая же ситуация и с автомобилями с крымскими номерами под управлением гражданам Украины, которые зарегистрированы в других регионах.

"Здесь действует какое-то избирательное право, потому что одни автомобили все же проезжают на территорию Крыма, другие - нет, а есть и такие водители, которых оккупанты заставляют оформлять так называемый временный ввоз, как при пересечении границы...", - сообщил спикер Госпогранслужбы Украины.

Т.з. правоохоронці країни-окупанта на адмінмежі з ТОТ Криму ввели нові правила. Відтепер на материкову Україну вони не п... Опубликовано Oleh Slobodyan 5 апреля 2016 г.

О том, что в Крым не пускают автомобили с крымскими номерами украинской регистрации, сообщает и "Крымская служба новостей" со ссылкой на очевидца.

Издание отмечает, что 3 апреля гражданин с российским паспортом при попытке въехать в Крым был остановлен на границе, где было отказано в возе на крымскую землю автомобиля, имеющего украинские номера серии АК.

Он же рассказал, что, находясь на погранпереходе, он слышал о человеке, сообщившем представителям российских властей, что он гражданин Украины, и предъявившем паспорт с украинской пропиской. Однако по крымской базе он числился гражданином России и был прописан в Крыму. В итоге владельцу автомобиля на крымских номерах запретили въезд в Россию на три года.

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Как сообщал УНИАН, до 1 апреля 2016 года крымские автомобилисты должны были успеть перерегистрировать автомобильные номера с украинских на российские. В случае отказа от перерегистрации в срок устанавливается штраф, который, согласно кодексу об административных правонарушениях, будет составлять 500 рублей (6,8 доллара). Однако при последующем нарушении гранждан могут лишить прав на срок до трех месяцев.

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