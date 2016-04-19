Журналисты узнали стоимость велосипеда, на котором Кличко ездит по Киеву (фото)

Мэр Киева в последние дни не единожды появлялся в центре столицы на велосипеде. Сам Виталий Кличко в своем Facebook написал, что решил использовать двухколесный транспорт при поездках на работу и по делам в центральной части города. По его словам, это удобно и быстро в киевских пробках, а также полезно для здоровья.

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"Из минусов - не все автомобилисты ведут себя корректно на дороге по отношению к велосипедистам. Приходится оперативно проводить разъяснительную работу. Также понимаю, что не хватает велодорожек. И над тем, чтобы их было больше, мы тоже работаем", - добавил Кличко.

Что касается велосипеда, на котором мэр Киева появился на улицах, в нем журналисты опознали модель GoCycle G2. В украинских интернет-магазинах она продается за $4200.

Добавим, что в последней декларации городского головы столицы указано 2 625 312 гривень доходов, в том числе 1872 гривны, полученные в Украине, и 2 623 440 (100 043 евро) - за рубежом. Зарплата Кличко в 2015 году составляла 0 гривен, он получил 759 гривен дивидендов и процентов и 1113 гривен как выигрыш или подарок.

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Его семья владеет Land Rover 2013 года выпуска и Toyota Sequoia 2014 года. У самого Кличко есть прицеп-платформ и мотоцикл A Puncher 1976 года.