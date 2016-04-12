Следователи разыскивают читателей Библиотеки украинской литературы в Москве, которые брали книги о Голодоморе

Об этом УНИАН сообщили в Библиотеке украинской литературы.

В частности, согласно запросу, следователи требуют предоставить анкетные данные читателей, которые брали книги 18, 8 и 6 лет назад.

"Теперь их неизвестно зачем ищет полиция, ведут уголовное дело, заведено по эпизодам с 2011 по 2015 годы", - сообщил собеседник агентства.

Следователи разыскивают читателей, которые брали книги "Ментальность орды", "Україна або смерть", "Голод в Україні".

Кроме того, по информации собеседника УНИАН, на данный момент в библиотеке продолжается инвентаризация, и просматривают все книги, находящиеся в фондах. Многим сотрудникам угрожают увольнением.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 г. в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора Наталии Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу".

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Позже суд продлил срок домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы до 28 января 2016 года. 27 января арест был продлен еще на три месяца - до 28 апреля.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.

31 марта против директора Библиотеки украинской литературы в Москве открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.

"Поступила новая информация по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Следственные действия продолжаются уже полгода, и обвинение по 282-й статье (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), очевидно, разваливается, но бастрыкинцы (Следственный комитет РФ возглавляет Александр Бастрыкин – УНИАН) не сдаются: если уж решили "закатать" человека - повод найдется. Подготовлен "прицеп" – обвинение в экономическом преступлении - растрате (ст. 160 УК РФ)", - сказал ее адвокат Иван Павлов.