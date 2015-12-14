Следователи нагрянули с обыском к сотрудникам Библиотеки украинской литературы в Москве

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Иван Павлов.

"Ничто так не заряжает энергией на весь день, как утренний обыск. Сегодня утром с обыском нагрянули к дочери Натальи Шариной - директора библиотеки Украинской литературы", - говорится в его сообщении.

При этом адвокат не исключил, что после того, как обыски проведут у всех сотрудников библиотеки, "примутся за читателей".

Ничто так не заряжает энергией на весь день, как утренний обыск. Сегодня утром с обыском нагрянули к дочери Натальи Шари... Posted by Ivan Pavlov on 13 декабря 2015 г. Кроме того, как сообщает Газета.ru, около 7:20 утра следственные действия начались в квартирах сотрудников библиотеки Анны Павленко и Татьяны Мунтян, которые проходят свидетелями по делу Шариной.

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Напомним, 30 октября Таганский районный суд Москвы поместил под домашний арест директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. Ее арестовали на 28 дней. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя, который заявил, что Шарина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Стоит подчеркнуть, что следствие обвиняет Шарину в распространении экстремистской литературы, но не уточняет, как конкретно это было сделано.