СК РФ требует продлить арест директору украинской библиотеки в Москве еще на 3 месяца - адвокат

Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает Крым.Реалии.

«27 января Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста Натальи Шариной. Следственный комитет попросил суд продлить этот срок на целых три месяца», – сообщил Павлов.

По его словам, суд начнет свое заседание в следующую среду в 12:30 по московскому времени.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря состоялись обыски у трех сотрудников библиотеки.

25 декабря Пресненский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной на 30 суток - до 28 января 2016 года.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенным.