ОМОН заблокировал Библиотеку украинской литературы в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, перед входом в библиотеку дежурит сотрудник ОМОН в маске и никого не пропускает в здание. Он также высказал категорическое несогласие с попыткой его сфотографировать и заметил, что библиотека сегодня не работает.

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В то же время капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как «здесь находимся мы».

Директор библиотеки Наталия Шарина сообщила УНИАН, что сегодня с утра был проведен обыск у нее дома - изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, а также грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьера Николая Азарова, оргтехника и электронные носители, а в течение сегодняшнего дня происходит обыск непосредственно в здании библиотеки.

По ее словам, обыск проходит в рамках уголовного дела, заведенного еще в 2010 году.

Как сказала Шарина, следователи заявили, что намерены получить «дополнительные материалы».

Шарина подчеркнула, что в читальном зале и в абонементе не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымаются книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

По словам Шариной, изъят также детский журнал «Барвинок», так там «увидели флаг «Правого сектора».