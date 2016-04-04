Суд освободил под домашний арест второго подозреваемого в расстреле мобильной группы под Счастьем

Об этом говорится в постановлении Краматорского суда от 4 апреля, которое есть в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Долженко и изменил подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с обязательством круглосуточно носить электронный браслет.

Кроме того, суд возложил на Долженко обязательства прибывать по каждому требованию прокурора или следователя в суд, не отлучаться из города, в котором прописан, без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве, сдать загранпаспорт.

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"Срок действия домашнего ареста и обязанностей, возложенных судом, определить в пределах двух месяцев, до 2 июня 2016 года включительно, если срок домашнего ареста не будет продлен", - говорится в постановлении.

В комментарии корреспонденту УНИАН председатель юридической фирмы "СЕНС" Леонид Маслов, который является бывшим разведчиком 92-й ОМБр и организует защиту подозреваемых в нападении на группу "Эндрю" Александра Свидра ("Змей") и Павла Долженко ("Крым"), подтвердил информацию об освобождении из-под стражи Долженко.

"Мы возвращаемся в Харьков с освобожденным из-под стражи бойцом", - отметил Маслов.

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Он выразил удовлетворение принятым решением Краматорского городского суда, однако предположил, что прокуратура в апелляционном порядке обжалует это решение.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье на Луганщине было совершено нападение на сводную мобильную группу волонтера Андрея Галущенка ("Эндрю"), противодействовавшую перемещению контрабанды. В результате нападения погибли два человека – сам волонтер и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.

В феврале 2016 года в Краматорске задержали подозреваемых в нападении на группу Галущенко демобилизованных бойцов 92-й бригады Александра Свідра ("Змей") и Павла Долженко ("Крым"). Бойцам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которая в том числе предусматривает пожизненное лишение свободы.