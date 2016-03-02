Второго подозреваемого в расстреле мобильной группы возле Счастья оставили под стражей

20:11, 02 марта 2016
Общество
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Апелляционный суд Донецкой области оставил под стражей второго подозреваемого в расстреле мобильной группы волонтера Андрея Галущенко ("Эндрю"), демобилизованного бойца 92-й отдельной механизированной бригады Павла Долженко (позывной "Крым").

суд судья / firestock.ru

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов подозреваемого Игорь Черняк.

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По его словам, соответствующее решение было принято сегодня в Бахмуте (бывший Артемовск) по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на избранную судом меру пресечения для Долженко.

Черняк подчеркнул, что 1 марта Апелляционный суд Донецкой области отпустил под домашний арест первого подозреваемого по этому делу — демобилизованного бойца Александра Свидра (позывной “Змей”).

Адвокат возмутился, что сегодня по аналогичной доказательной базе, которая прилагается защитой к ходатайству, тот же суд не изменил меру пресечения для подозреваемого.

Черняк отметил, что Долженко будет находиться в Бахмутском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области была расстреляна мобильная группа по борьбе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Галущенко (”Эндрю”) и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще три человека.

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В середине февраля 2016 года в Краматорске по решению суда взяли под стражу Свидра и Долженко. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которой, в том числе, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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