Второго подозреваемого в расстреле мобильной группы возле Счастья оставили под стражей
Апелляционный суд Донецкой области оставил под стражей второго подозреваемого в расстреле мобильной группы волонтера Андрея Галущенко ("Эндрю"), демобилизованного бойца 92-й отдельной механизированной бригады Павла Долженко (позывной "Крым").
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов подозреваемого Игорь Черняк.
Читайте такжеВАСУ отказался удовлетворить иск скандального экс-судьи Киреева к Порошенко
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня в Бахмуте (бывший Артемовск) по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на избранную судом меру пресечения для Долженко.
Черняк подчеркнул, что 1 марта Апелляционный суд Донецкой области отпустил под домашний арест первого подозреваемого по этому делу — демобилизованного бойца Александра Свидра (позывной “Змей”).
Адвокат возмутился, что сегодня по аналогичной доказательной базе, которая прилагается защитой к ходатайству, тот же суд не изменил меру пресечения для подозреваемого.
Черняк отметил, что Долженко будет находиться в Бахмутском СИЗО.
Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области была расстреляна мобильная группа по борьбе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Галущенко (”Эндрю”) и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще три человека.
Читайте такжеСавченко выступила против ее обмена на ГРУшников и пригрозила, что приговор ей будут выносить посмертно
В середине февраля 2016 года в Краматорске по решению суда взяли под стражу Свидра и Долженко. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которой, в том числе, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.