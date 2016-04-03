В порт Одессы прибыли военные корабли ВМС Турции (фоторепортаж)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра – пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1 ранга Олег Чубук.

Двухдневный деловой заход турецких кораблей в украинский порт происходит в соответствии с разработанным планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил на 2016 год.

Согласно информации пресс-центра, на причале морского вокзала Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" корабли встречали командир Западной военно-морской базы МВД ВСУ Олег Доскато, командир фрегата "Гетьман Сагайдачний" Денис Иванин, генеральный консул Турции в Одессе Джемиль Уфук Тогрул, атташе по вопросам обороны при посольстве Турции в Украине Мустафа Аслан.

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На борту TCG "Salihreis" состоялось обсуждение программы визита кораблей, в котором с турецкой стороны также приняли участие командир похода кораблей контр-адмирал Искадер Йлдирим и командиры кораблей.

Как добавил пресс-секретарь, согласно программе визита, 3 и 4 апреля запланировано посещение гостями и жителями Одессы кораблей TCG "Salihreis" и TCG "Bartin" (в воскресенье с 14.00 до 16.00 и в понедельник с 14.00 до 15.00). Кроме того, состоятся протокольные встречи турецких моряков с представителями командования ВМС ВСУ и органов власти.