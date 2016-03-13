В Одессу после успешного выполнения задач у берегов Турции вернулся отряд кораблей ВМС Украины (фоторепортаж)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

«Поход кораблей стал знаковым событием для Военно-морских сил. Преодоление нашими кораблями пролива Босфор, выход за пределы Черного моря были осуществлены впервые за последние два года», - отметил начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов во время выступления на митинге по случаю встречи кораблей.

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По его словам, до похода экипажи подготовились в сжатые сроки, что свидетельствует о поддержке ими кораблей в довольно высокой степени готовности к выполнению поставленных задач.

Также Тарасов сообщил, что украинские корабли во время совместных тренировок с кораблем ВМС Турецкой Республики отрабатывали задачи совместного маневрирования, обмена информацией о надводной и воздушной обстановке, а также передачу данных различными способами и передачу грузов с корабля на корабль на ходу. Кроме того, по информации контр-адмирала, моряки двух стран провели совместные мероприятия на военно-морской базе ВМС Турции Гельджюк.

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Во время похода на кораблях также прошли учебную практику 20 курсантов факультета ВМС Национального университета «Одесская морская академия».

Кроме того, корабли доставили в Украину переданные турецкой стороной комплекты мобильных военных госпиталей, снаряжения и обмундирования.