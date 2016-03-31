Винница возглавила рейтинг городов по качеству жизни и услуг - всеукраинский опрос

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета согласно обнародованным результатам опроса, который проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу международного республиканского института (IRI) и профинансирован Правительством Канады.

Во время опроса украинцы оценивали качество инфраструктуры и доступности различных услуг – дороги, тротуары, транспортная система, уличное освещение, развитие промышленности, сбор мусора, канализация, водоснабжение, медицинские учреждения, спортивные учреждения, вузы, школы, садики, учреждения культуры и торговли, публичные парки и скверы, дворы и придомовые территории, деятельность полиции, экология, теплоснабжение, доступность города для людей с ограниченными возможностями. Ближайшие к Виннице в этом разделе стали Харьков и Львов. В первой пятерке также Луцк и Хмельницкий. Замыкают список областные центры юга Украины: Одесса, Херсон и Николаев.

Винница стала лидером и по индексу удовлетворенности жителей сотрудничеством с городской властью. Респондентам задавали вопросы, приходилось ли им в течение последних двух лет обращаться к местной власти? Если да, то каким было отношение служащих к посетителю; время, затраченное на ожидание; уровень знаний чиновников по тем вопросам, с которым обращаются к ним люди, и качество полученных в итоге услуг. В этом разделе ближайшие к Виннице стали города Хмельницкий и Черкассы.

Социологи также задавали ряд вопросов относительно новоизбранной местной власти по результатам последних местных выборов в 2015 году. 52% винничан, которые приняли участие в опросе, ответили, что «очень довольны» или «скорее довольны» новоизбранным городским головой. По показателю прозрачности деятельности городской власти Винница стала первой среди областных центров, а в содействии участию граждан в процессе принятия решений уступила Черкассам, оказавшись на второй позиции. Результаты исследования показали, что людям необходима тесная коммуникация с депутатами городского совета – более трети опрошенных горожан (36%) хотели бы, чтобы депутаты отчитывались перед избирателями ежеквартально, причем чтобы это происходило непосредственно на встречах с избирателями («за» это высказались 59%). Растет и общественная активность жителей города – 35% горожан на волонтерских началах готовы приобщиться к разработке предложений для городского совета.

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В результате аналогичного опроса, который проводился в 2015 году, винничан, которые однозначно гордятся своим городом, было 59%, уже в этом году - их 72%. Также социологи выяснили, что в течение последнего года среди жителей Винницы вырос и уровень поддержки экономической интеграции Украины с Европейским Союзом – с 63 до 71%.

"Когда представителям городов представили результаты рейтинга, конечно, было очень приятно узнать, что Винница второй год подряд является лидером, - значит, двигаемся в правильном направлении. Исследование интересное и уникальное тем, что делалось на основе именно исследования мнения жителей областных центров. И по оценке именно винничан наш город остается самым комфортным по качеству жизни и услуг. Однако это не только приятно, но в первую очередь – это серьезная ответственность в дальнейшем", - говорит Винницкий городской председатель Сергей Моргунов.

Соответствующее исследование проводилось в январе-феврале 2016 года в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, в Донецкой области – Мариуполь, в Луганской – Северодонецк). Общее количество проведенных интервью – 19,2 тыс. человек (по 800 в каждом городе). Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и по полу. Для процедуры отбора респондентов были использованы случайный маршрут и правило дня рождения.



Как сообщал УНИАН, по результатам первого всеукраинского муниципального исследования, которое проводилось в марте 2015 года, Винница стала лидером среди областных центров по качеству жизни и предоставления услуг. Данные тогда были собраны в 22 городах Украины (Киев и все областные центры, за исключением Донецка и Луганска).