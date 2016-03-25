Матиос: преступники уничтожили вещественные доказательства на месте убийства Грабовского
Также были распределены выделенные на это денежные средства, и осуществлено все для создания видимости выезда защитника российских спецназовцев за пределы Украины.
На месте убийства адвоката Юрия Грабовского были уничтожены вещественные доказательства преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.
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«На месте совершения преступления были уничтожены вещественные доказательства, то есть одежда двух исполнителей. Распределены выделенные на это (убийство – УНИАН) денежные средства, и осуществлено все для создания алиби для себя и видимости выезда защитника российских спецназовцев за пределы Украины с интенсивным отражением его якобы пребывания за пределами Украины, в Египте, и создание дальнейших месседжей о том, что он не может вернуться в Украину из-за его преследования и угроз. Это не соответствует действительности», - заявил Матиос.
Как сообщал УНИАН, Матиос ранее сегодня заявил, что тело Грабовского было найдено в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от Жашкова (Черкасская область).
«Небольшая группа представителей «Альфы», военной прокуратуры и оперативных сотрудников СБУ выехала, и начиная с 19.00 до 4 утра мы искали место захоронения и место убийства адвоката Грабовского», - заявил он.
«В 4 часа сразу в месте, указанного задержанным (вторым подозреваемым в убийстве адвоката) в лесу, точнее в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от города Жашкова, при раскапывании наткнулись на тело погибшего адвоката Грабовского», - сказал Матиос.
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Об исчезновении Грабовского, который жил в гостинице в Одессе, стало известно 10 марта. Грабовский был защитником российского «ГРУшника» Александра Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.
20 марта в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.