Матиос: преступники уничтожили вещественные доказательства на месте убийства Грабовского

На месте убийства адвоката Юрия Грабовского были уничтожены вещественные доказательства преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.

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«На месте совершения преступления были уничтожены вещественные доказательства, то есть одежда двух исполнителей. Распределены выделенные на это (убийство – УНИАН) денежные средства, и осуществлено все для создания алиби для себя и видимости выезда защитника российских спецназовцев за пределы Украины с интенсивным отражением его якобы пребывания за пределами Украины, в Египте, и создание дальнейших месседжей о том, что он не может вернуться в Украину из-за его преследования и угроз. Это не соответствует действительности», - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, Матиос ранее сегодня заявил, что тело Грабовского было найдено в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от Жашкова (Черкасская область).

«Небольшая группа представителей «Альфы», военной прокуратуры и оперативных сотрудников СБУ выехала, и начиная с 19.00 до 4 утра мы искали место захоронения и место убийства адвоката Грабовского», - заявил он.

«В 4 часа сразу в месте, указанного задержанным (вторым подозреваемым в убийстве адвоката) в лесу, точнее в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от города Жашкова, при раскапывании наткнулись на тело погибшего адвоката Грабовского», - сказал Матиос.

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Об исчезновении Грабовского, который жил в гостинице в Одессе, стало известно 10 марта. Грабовский был защитником российского «ГРУшника» Александра Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

20 марта в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.