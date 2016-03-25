Задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который указал место преступления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

"Вчера утром благодаря скрупулезной работе небольшой группы лучших офицеров СБУ вместе со следователями военной прокуратуры и Одесской СБУ задержали еще одно лицо, кроме арестованного больше недели назад, одного из исполнителей исчезновение адвоката Грабовского", - заявил он.

"После этого в процессе проведения интенсивных следственных и оперативно-технических средств были получены показания лица, до вчерашнего дня о существовании которого мы не знали. Этот второй подозреваемый был задержан в Одесской области и в процессе следственных действий были получены данные от этого лица о месте, обстоятельстве убийства адвоката Грабовского", - добавил Матиос.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.