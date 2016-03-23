СБУ задержала 25 связанных с ИГИЛ иностранцев, 19 из которых - граждане России

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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"Только в течение последнего времени по Украине у нас было проведено несколько специальных операций, во время которых мы прикрыли четыре транзитных центра, через которые осуществляется перемещение, скажем, сторонников ИГИЛ в, в том числе, Сирию. Из 25 задержанных иностранцев - 19 были граждане Российской Федерации", - подчеркнул Грицак.

Председатель СБУ добавил, что речь идет о том, что с территории России или стран постсоветского пространства "представители, сторонники и члены ИГИЛ, используя территорию Украины как транзитную, свободно передвигаясь при этом в Российской Федерации (поскольку я не слышал о каких-то серьезных задержаниях, арестах российскими спецслужбами представителей ИГИЛ на территории России)... Они передвигаются по России, едут через территорию Украины и идут на войну в Сирию через Турцию".