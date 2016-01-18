На стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке воюют 50 жителей Крыма - СБУ

Об этом изданию "Гордон" сообщили в Службе безопасности Украины.

"На территории Украины действуют отдельные группы сторонников идеологии ИГИЛ, осуществляющих пропаганду среди своего окружения; вербовку новых членов в нее; перемещение уже завербованных лиц, в том числе, из стран Кавказа и Центральной Азии, транзитом через территорию Украины и Турции в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ и в обратном направлении; материальное и финансовое обеспечение денежными средствами, местами временного проживания, паспортным и проездными документами", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Сирии боевики "Исламского государства" взяли в заложники более 400 человек - СМИ

По данным СБУ, объектами агитации сторонников ИГИЛ становятся как выходцы из мусульманских стран, постоянно или временно проживающие в Украине, так и ее граждане, которые не были этническим носителями ислама.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ убили десятки людей на востоке Сирии - правозащитники

"На сегодня установлено 50 человек из числа жителей АР Крым (граждан Украины и иностранцев, постоянно проживающих на ее территории), которые принимают участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака в составе ИГИЛ, "Фронта ан-Нусра" и связанных с ними структур. Кроме того, установлены 63 сторонника ИГИЛ из числа иностранных граждан, которые транзитом переправлены через территорию нашего государства в Турцию", - сообщили правоохранители.

Читайте такжеСМИ: задержанный в Турции гражданин РФ руководил каналом переправки людей в "Исламское государство"

В СБУ пришли к выводу, что Украина рассматривается функционерами ИГИЛ прежде всего как зона для обеспечения оперативно-террористической деятельности на территории третьих стран. В то же время, правоохранители не исключают попытки осуществления сторонниками ИГИЛ терактов, направленных против представительств, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан государств антитеррористической коалиции, которые находятся в Украине.

Читайте такжеактивизировалась деятельность