В России активизировали дело против Веры Савченко "за оскорбление судьи в Грозном"

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В рамках это дело недавно допрошены украинские пленники Николай Карпюк и Станислав Клых, а также их адвокат в Грозном. Дело активизировали, хотя оно никого не интересовало последние пять месяцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие действия следует рассматривать как давление на сестру и украинскую сторону в целом перед оглашением приговора в ростовском Донецке 21-22 марта.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября адвокат Илья Новиков сообщил, что Веру Савченко хотели задержать в Чечне за оскорбление судьи.

"Веру Савченко отпустили из Верховного суда Чечни, документы вернули. Очень нервозная обстановка с первых же дней процесса", - написал Новиков.

Он сообщил, что Веру Савченко в Грозном хотят задержать за оскорбление судьи по делу украинского гражданина Николая Карпюка.

В конце августа 2015 года в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении двух граждан Украины Карпюка и Станислава Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах. Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клых был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Сейчас Верховный суд Чечни рассматривает их уголовное дело. Суд официально привлек Веру Савченко в качестве общественного защитника Клыха и Карпюка.