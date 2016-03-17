МИД направил России уже 185 нот по политическим заключенным, 80 - по Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

“МИД со своей стороны продолжает работу по освобождению всех политических заключенных. Мы держим эту проблематику в повестке дня всех международных переговоров”, - сказала Беца.

По ее словам, российской стороне было направлено 185 нот по всем политическим заключенным и около 80 обращений исключительно по делу Надежды Савченко.

Читайте такжеВ санкционный "список Савченко" попали 44 россиянина и двое украинцев – журналист

Кроме того, были направлены личные письма-обращения министра иностранных дел Павла Климкина к своим коллегам с целью усилить шаги международного сообщества на этом направлении.

Беца отметила, что судебный процесс, который длился сегодня в деле Николая Карпюка и Станислава Клыха, показал, что это очередное политическое судилище и политический фарс.

“Мы еще раз подчеркиваем, что это политические дела, которые построены исключительно на надуманных обвинениях”, - добавила Беца.

Читайте такжеСуд в Грозном отклонил апелляцию на продление меры пресечения Карпюку и Клыху