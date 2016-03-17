Суд в Грозном отклонил апелляцию на продление меры пресечения Карпюку и Клыху

Об этом сообщает радио "Свобода". На заседание суда не смогли попасть журналисты украинских и международных СМИ. В суде пояснили, что пропустили только родственников, поскольку зал суда полон.

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«За час до заседания зал набился невиданным количеством местных правозащитников и журналистов (которые ранее особого интереса к делу не проявляли), а вот украинским наблюдателям, журналистам и родственникам заключенных места не хватило», – сообщила в Facebook журналист Ольга Решетилова.

При этом корреспондент Радио Свобода Анастасия Москвичева сообщила в Facebook: «Скорую вызвали к Тамаре Клых. Ей стало плохо, когда она увидела сына».

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с «сознательным затягиванием Верховным судом Чеченской Республики России рассмотрения сфабрикованного дела против незаконно удерживаемых граждан Украины Карпюка и Клыха».

Украинцев Карпюка и Клыха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена Первой чеченской войны образовывали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

По информации СМИ, российские спецслужбы похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском городе Орел. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признания были получены российским следствием под пытками.

В прошлом месяце российский правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Карпюка и Клыха, которых удерживают в России за решеткой.

Как заявили правозащитники, они требуют немедленно и безоговорочно освободить украинцев, которых в России обвиняют в участии в боевых действиях на стороне сторонников независимости Чечни в годы Первой чеченской войны.