ФСБ привлекает ветеранов военной службы вербовать наемников для войны на Донбассе - разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки министерства обороны Украины.

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«Федеральная служба безопасности РФ продолжает активно привлекать российские организации ветеранов военной службы и боевых действий для вербовки наемников и направления их для участия в вооруженной агрессии России против Украины. Установлено, что одним из координаторов ФСБ РФ на временно оккупированных территориях Донбасса выступает гражданин России Константин Гордиенко, член местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство” г. Гуково (Ростовская обл.)», - сообщает разведка.

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В ведомстве также отмечают, что подтверждены очередные факты переброски с территории России топлива для нужд 1 и 2 АК. В частности, вчера в Харцызск прибыл железнодорожный эшелон с ГСМ (три цистерны с дизельным топливом и одна с бензином). Установлено, что эшелон сопровождал майор Вооруженных сил РФ Валерий Павлов.