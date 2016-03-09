ВС России понесли значительные потери при попытке установить контроль над промзоной в Авдеевке - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на официальном сайте.

Отмечается, что противник продолжает боевые действия на Донецком направлении с целью расширения контролируемой территории.

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"Вчера, после неудачных попыток установить контроль над промышленной зоной в юго-восточной части Авдеевки, противником была проведена ротация и усиление передовых частей за счет переброски до 60 человек личного состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), минометных подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и боеприпасов со складов 1 АК. Ответственным за своевременную доставку боеприпасов назначен майор ВС РФ Маковлев Дмитрий Сергеевич", - говорится в сообщении.

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"В результате боевого столкновения противник не достиг существенных результатов, но понес значительные потери: погибли семь российских военнослужащих, еще 19 получили ранения (12 – из подразделений специального назначения). В реанимацию местной больницы г. Горловка доставлены капитан ВС РФ Алексей Горохов и старший лейтенант Сергей Китаев", - подчеркнули в ГУ разведки.