Вооруженный конфликт на границе с Крымом: полицейский стрелял в участника блокады полуострова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Читайте такжеАктивисты блокады Крыма заявили, что будут патрулировать районы Херсонщины вместе с полицией В частности, согласно сообщению, 8 марта в 02.20 в дежурную часть Каланчакского отделения полиции поступила информация о том, что женщина просит помощи у контрольно-пропускного пункта «Каланчак». На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции и бойцы роты патрульной полиции особого назначения «Херсон».

Правоохранители установили, что у женщины возник конфликт с активистами -участниками «блокады Крыма». Во время проверки один из активистов направил пистолет на полицейского роты «Херсон», говорится в сообщении.

«Согласно ст.46 Закона Украины «О Национальной полиции», сотрудник полиции предупредил правонарушителя вслух о возможном применении оружия и произвел выстрел вверх. Последний не прекратил противоправные действия, после чего полицейский был вынужден применить оружие и произвел выстрел в правую ногу активисту», - сообщили в полиции.

Мужчину доставили в Каланчакскую центральную районную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данному факту руководством Главного управлением Национальной полиции в Херсонской области назначено служебное расследование.

С места происшествия изъят пистолет, который направлен на экспертизу.

Каланчакским отделением полиции возбуждено уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").