Москаль: Кабмин должен срочно решить, что делать с российскими фурами, которые транзитом въезжают в Украину

Об этом заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, ситуация в Нижних Воротах (въезд в Закарпатье со стороны Львовской области на Верецком перевале) остается нормальной, начиная с субботы утра и в течение ночи на воскресенье - никакой попытки проезда фур с российскими номерами.

Читайте такжеЧубаров поддержал гражданскую инициативу по блокированию российских фур в Украине«Пункт пропуска в Нижних Воротах работает в обычном режиме. Нет никаких эксцессов и на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе со странами ЕС в рамках Закарпатья», - отметил Геннадий Москаль.

Он также добавил, что через КПП «Дьяково» на сегодняшний день, 14 февраля, оформлена одна фура с российскими номерами, которая выехала в Румынию, а через КПП «Ужгород» две российские фуры выехали в Словакию.

«Все машины стояли на таможенном оформлении еще до начала акции. Больше российских фур на КПП области на данный момент нет», - добавил председатель Закарпатской ОГА.

Однако, по его мнению, есть другая проблема - со стороны Румынии, Словакии и Венгрии в сутки через закарпатские КПП в Украине въехало около 100 фур с российскими номерами, все они оформлены таможней и пограничниками, поскольку никаких оснований не оформлять их нет.

«Относительно российских фур, которые транзитом въезжают на территорию Украины из Евросоюза (так же, как и относительно едущих через Украину в Евросоюз), правительство должно собраться на экстренное заседание и принять принципиальное решение, которое мы ждем. Пока никаких решений не принято», - отметил Москаль.

Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

Фуры блокируются во Львовской и Волынской областях на трассах, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, а также на границе Закарпатской и Львовской областей, где активисты заблокировали около 50 фур с российскими номерами, которые двигались в сторону границы.

Участники блокады требуют признания России страной-агрессором во всех сферах общественно-политической жизни Украины, в частности путем запрета на размещение бизнеса оккупанта на украинской земле, перекрытия торговли с Россией, запрета на въезд и транзит через Украину грузового российского транспорта.