Во Львове при получении взятки задержали двух сотрудников уголовного розыска

Как сообщает пресс-центр СБУ, капитаны полиции требовали от двух львовян 1,5 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейских в служебном автомобиле во время получения денег.

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Оперуполномоченным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), они задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток полицейскими.

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