Во Львове при получении взятки задержали двух сотрудников уголовного розыска
Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали сегодня на взятке двух оперуполномоченных уголовного розыска одного из отделов полиции города.
Как сообщает пресс-центр СБУ, капитаны полиции требовали от двух львовян 1,5 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейских в служебном автомобиле во время получения денег.
Читайте такжеВ Славянске задержали на взятке сразу пятерых работников уголовного розыска
Оперуполномоченным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), они задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток полицейскими.
Читайте такжеНа Днепропетровщине полицейского задержали на взятке в 140 тысяч гривень