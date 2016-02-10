Украине нужна четкая стратегия выхода из кризиса, необходимо широкое общественное обсуждение - Ткаченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе на тему: «Статус Донбасса: украинцы имеют общее видение будущего временно оккупированных территорий и основные сценарии дальнейших событий и стратегии действий».

«Фактически на сегодняшний день мы должны осознать и признаться себе в том, что существует огромная проблема, и нам нужна четкая стратегия выхода из кризиса, перед которой стоит вся страна. Без широкого, общественного обсуждения этого достичь невозможно», - сказал Ткаченко.

По его словам, сегодня Украина фактически находится в фарватере идей и предложений, которые выдвигает Россия и западные партнеры Украины. «Фактически история, связанная с выполнением Минского протокола, это история, когда существует одна дата - дата принятия изменений в Конституцию, которые вынуждены будут приниматься без учета не только широкого общественного обсуждения в виде, например, Конституционной ассамблеи, но и без учета интересов большинства населения Украины», - сказал Ткаченко.

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Он считает необходимым проведение референдума относительно рычагов влияния на переговорах с Россией и Западом. «Если Ципрас (премьер-министр Греции Алексис Ципрас - УНИАН) может проводить референдум по поводу долгов, если Голландия может проводить референдум по поводу самолета, мы должны проводить такой референдум», - сказал Ткаченко.

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По его словам, необходимо также созвать Конституционную ассамблею для того, чтобы, учитывая все точки зрения, определить дальнейшие шаги Украины в отношении Донбасса. «Я не очень верю в то, что Донбасс можно будет интегрировать в Украину с точки зрения разных ценностей, разных наших видений будущего в ближайшее время и исходил бы из долгосрочной стратегии», - сказал он.