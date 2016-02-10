Джемилев заявил о завершении создания крымскотатарского батальона и его главной цели

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, позавчера лидер Меджлиса Рефат Чубаров обсуждал детали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Джемилев сообщил, что в списке батальона уже 250 человек. "И если его сформируют, будут прибывать новые люди. Особенно крымские татары, которых принудительно хотят мобилизовать в российскую армию", - отметил он.

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"Мы думаем, что батальон будет действовать в системе Национальной гвардии. Это не будет мононациональное крымскотатарское формирование. Просто будут предусмотрены некоторые условия: отказ от употребления свинины, спиртных напитков. А цель - деоккупация Крыма", - добавил он. Джемилев подчеркнул, что люди любой национальности смогут там служить.

Как сообщал УНИАН, Ислямов 20 декабря 2015 г. анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона. Тогда он отметил, что батальон должен войти в состав ВСУ.