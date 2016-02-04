ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Европейской комиссией об участии в программе "Креативная Европа"

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией об участии Украины в программе «Креативная Европа»: программа Европейского Союза для сектора культуры и креативности, и о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом в подпрограмме «Медиа» программы «Креативная Европа» (регистрационный номер 0077).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отметил, что эта программа ЕС направлена на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов. «Нынешний этап программы рассчитан в своем действии до 2020 года», - добавил он. По словам Кириленко, «бюджет этой программы составляет около полутора миллиарда евро и с момента ратификации и оформления всех необходимых процедур Украина также будет участвовать в распределении в том числе этого бюджета».

Кириленко подчеркнул, что сумма взноса на этот 2016 год «составит всего один евро». По его словам, Украина может участвовать в этой программе по 4 направлениям и «сумма каждого проекта от 100 тысяч евро до 2 миллионов евро».

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Указанное соглашение совершено 19 ноября 2015 года в г. Киеве. Соглашением предусмотрено участие Украины в подпрограммах «Культура», «Медиа» (частично) и межсекторальном взаимодействии (частично) программы.

В пояснительной записке говорится, что его ратификация создаст предпосылки для участия Украины в одной из крупнейших программ Европейского Союза культурно-гуманитарного направления, которая представляет дополнительные стимулы и возможности, в том числе финансовые, для развития национального сектора культуры и креативных индустрий, поощряет тесное сотрудничество между культурными институтами разных стран Европы, тем самым создавая основу для полноценной интеграции Украины в европейское культурное пространство.