МИД: 55 украинцев, задержанных за изготовление сигарет в Польше, были освобождены

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

Он отметил, что информация о задержании украинцев поступила 27 января.

«По результатам оперативно-следственных действий, 29 января 55 граждан были освобождены. В то же время другие трое украинцев были арестованы по обвинению в организации преступной группировки. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», - проинформировал Игнатовский.

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По его словам, «Посольство Украины в Польше держит это дело на контроле и принимает все необходимые меры по обеспечению консульского сопровождения в этом деле».

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Игнатовский также отметил, что 9 украинцев выразили желание вернуться в Украину. «Они планируют возвращаться самостоятельно. За помощью в посольство не обращались», - отметил он.

Как сообщалось, под Варшавой полицейские обнаружили нелегальную фабрику по производству сигарет. Были задержаны 58 граждан Украины и конфискован товар на более чем 1 млн евро.