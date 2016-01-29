В Польше на подпольной табачной фабрике задержали 58 украинцев

Об этом сообщила пресс-секретарь Центрального следовательного бюро полиции Катажина Бальцер, передает "Радио Польша".

"Организаторами были трое украинских граждан. Для изготовления сигарет они использовали конвеер, который обслуживали посменно 10 человек. Несколько десятков человек занимались упаковкой товара", - отметили в польской полиции.

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Также стало известно, что во время обыска полицейские конфисковали более 5 миллионов сигарет, 2 тонны табака, 1,5 тонны измельченного табака, несколько десятков устройств для упаковывания сигарет.

Стоимость конфиската составляет около 1,375 миллионов евро.

Ранее УНИАН сообщал, что местный суд венгерского города Ньиредьхаза приговорил к лишению свободы сроком от двух до девяти лет 13 украинцев за контрабанду.