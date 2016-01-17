Рестораном в Буркина-Фасо, на который напали террористы, владели украинцы - МИД

Погибшая в Буркина-Фасо украинская семья, владела рестораном, на который напали террористы. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Евгений Игнатовский, пишет "112 Украина".

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"По имеющейся информации, погибшие граждане были выходцами из Харькова. Сейчас известно, что одна гражданка и ребенок вместе с супругом, гражданином другого государства, временно проживали в Уагадугу. Они были владельцами ресторана, который стал объектом нападения террористов", - сказал он.

По словам Игнатовского, сейчас дипломатические представительства принимают меры по репатриации тел погибших на Родину.

Как пишут местные СМИ, заведение Cappuccino было очень популярным среди иностранцев, проживающих в Буркина-Фасо, и стало первым местом, которое атаковали террористы.

Как сообщал УНИАН, во время атаки исламистов на гостиницу и кафе в Уагадугу погибли 27 человек из 18 стран. Среди них была украинская семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Аль-Каида", которая назвала атаку "местью Франции и неверному Западу".