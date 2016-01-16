Число погибших в ходе нападения боевиков в Буркина-Фасо возросло до 27 человек

Количество погибших в ходе нападения боевиков на 4-звездочный отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу возросло до 27 человек.

Об этом сообщил посол Франции в Буркина-Фасо Жиль Тибо в Twitter.

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"Женщин среди трех убитых нападавших нет. Число убитых – 27. Национальность погибших пока неизвестна", - написал он.

Кроме того, посол добавил, что всего из гостиницы было эвакуировано 150 человек 18 национальностей.

Как сообщал УНИАН, боевики напали на 4-звездочный отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Об этом заявил президент страны Рош Марк Кристиан Каборе, назвав нападение "трусливым и подлым".

Также сообщается, что в целом в результате операции по освобождению заложников из отеля Splendid и находящегося напротив него кафе Cappuccino были освобождены 126 человек.

По словам Компаоре, из троих убитых джихадистов один был арабом, а двое - чернокожими африканцами.

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В свою очередь, как передает Independent, в ходе зачистки силовиками соседнего отеля Yibi был убит четвертый нападавший.

Отмечается, что отель Splendid, на который было совершено нападение, пользуется популярностью среди западных туристов, работников ООН, дипломатов и французских солдат, базирующихся в Буркина-Фасо в рамках проведения операции против боевиков-исламистов.