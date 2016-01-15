В Запорожье "Правый сектор" и самооборона требовали отставки прокурора области, в ход пошли яйца (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 9.00 более 100 человек выстроились перед центральным входом в здание прокуратуры области с плакатами: «Прокурор покрывает свою банду», «Горбачев - подельник Шацкого», «Шацкий отпустил вооруженного бандита», «Шацкий продался сам - продаст Украину» и т.п. и требовали сначала отставки прокурора области, затем встречи с представителями руководства прокуратуры.

Как рассказал УНИАН пресс-секретарь «Народной самообороны Запорожской области» Антон Алексеенко, основанием для проведения акции стала «ситуация с делом Валерьяна Горбачева», которого 5 января задержали самообороновцы в Запорожье с пистолетом, после чего в его автомобиле были обнаружены наркотиками и листовки сепаратистского содержания.

«Мы сегодня протестуем под прокуратурой и требуем отставки прокурора потому, что с его подачи сейчас пытаются «спустить на тормозах» дело так называемого «активиста Горбачева», ранее, кстати, неоднократно судимого", - рассказал пресс-секретарь.

Читайте такжеВ Ровно верующие УПЦ пикетировали облгосадминистрацию в связи с ситуацией в селе Птичья

"По нашим данным, именно прокурор препятствует открытию против него уголовного производства и сбору доказательной базы. Например, автомобиль, на котором был задержан Горбачев, сейчас уже спокойно ездит по улицам города, т.е. экспертизы не проводятся, отпечатки не снимаются, потому что прокурор решил, что в действиях Горбачева отсутствует состав преступления», - подчеркнул Алексеенко.

Акция протеста продлилась около полутора часов. После чего, ее участники, так и не дождавшись представителей прокуратуры, забросали здание прокуратуры области яйцами.

Читайте такжеВ Минюст не поступало никаких обращений относительно ситуации вокруг кондитерской фабрики "Житомирські ласощі" - Петренко

Сам Шацкий сообщил УНИАН, что проведение акции перед зданием прокуратуры, по его мнению, неоправданно.

«Материалами по Горбачеву занимается Жовтневое отделение полиции. И оружие и наркотики – это подследственность полиции», - сказал прокурор.

Справка УНИАН. Скандально известный житель Запорожья, участник антимайдана Валерьян Горбачев был задержан представителями Народной Самообороны Запорожья 5 января с пистолетом Макарова. После этого в автомобиле, были обнаружены наркотики и листовки сепаратистского содержания.