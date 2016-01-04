В Херсонской ОГА назвали варианты решения проблемы с газоснабжением Геническа

Об этом на брифинге относительно проблемной ситуации по прекращению газоснабжения в г. Геническе сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Шепелев, передает пресс-служба Херсонской ОГА.

"Первое - это использование хранилищ, которые находятся в Крыму, а именно, как было по прошлой схеме, в летний период из Стрелкового месторождения газ направляли в хранилище, а затем в зимний период реверсным метод газ поступал в г. Геническ. Во вторых, это построение нового независимого газопровода. Третье – переход системы отопления Геническа на альтернативное отопление", - сказал Игорь Шепелев.

Также он добавил, что в первом случае нужно принимать соответствующие политические решения на уровне руководства страны.

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Кроме этого Шепелев отметил, что после повышения температуры воздуха, которое прогнозируют через несколько дней, постепенно будут подключать дома к газоснабжению.

"Когда будет увеличиваться температура воздуха, будет увеличиваться и давление, что позволит в штатном режиме запитывать те объекты, которые сейчас отключены от газоснабжения", - сказал Игорь Шепелев.

"Как отметил председатель правления публичного акционерного общества "Херсонгаз" Альберт Зангиев, газовая труба к зиме была полностью наполнена, но в связи с морозной погодой давление упало, при повышении температуры будем проводить подключение абонентов к газоснабжению, прежде всего спальные районы", - говорится в сообщении ОГА

"Я уверен, что есть механизмы и технические наработки, как можно решить вопрос с газоснабжением Генического района на следующие отопительные периоды. Они обязательно будут отработке", - добавил Альберт Зангиев.

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В свою очередь, 4 января, во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, первый заместитель председателя Генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко сообщил, что 1521 абонент в районе пока остаются без газоснабжения.

"Жители многоэтажек и частных домов отапливают жилье с помощью электрообогревателей", - добавил Алексей Сыщенко.

Несмотря на это, главный инженер ПАО "ЭК "Херсоноблэнерго" Сергей Бабич отметил: "Ситуация с электроснабжением в Геническом районе пока стабильна и, несмотря на увеличение потребления электроэнергии, трансформаторы работают с 70-80% нагрузкой. Кстати, более 80 процентов частных домов отапливаются за счет альтернативных источников энергии".

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Напомним, 2 января 2016 года в городе Геническе, из-за понижения температуры воздуха ниже -14 C и ограниченной мощностью по добыче газа Стрелкового месторождения, произошло понижение давления на коммунальном газопроводе. Вследствие чего в 1800 абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора не хватило давления газа для работы газовых автономных отопительных приборов.