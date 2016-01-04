В Ривне разбили мемориальную доску Бандере - простояла всего 3 дня (фото)

Стела находилась на перекрестке улиц Бандеры и Вячеслава Чорновила.

Мемориальную доску установили 1 января этого года по инициативе представителей союза участников боевых действий и участников АТО.

В дальнейшем они планируют установить на этом месте памятник.

Читайте такжеБолее 3 тысяч человек провели факельное шествие и вече на Майдане ко дню рождения Бандеры (фото)

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Читайте такжеНовый мэр Конотопа заменил в кабинете фото Порошенко на портрет Бандеры (фото)