Никто в России не обвиняет в инфляции Путина

Эксперты считают, что в росте инфляции в Украине есть большая политическая составляющая.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса Киевского института проблем управления имени Горшенина относительно политических составляющих в уровне инфляции и влияния политиков на инфляционные ожидания.

Так, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что инфляция в Украине имеет две составляющие. Одна из них, по его словам, является объективной: Украина является частью глобализованного мира, и основные мировые тенденции имеют свое влияние на экономику Украины. На сегодняшний день инфляция наблюдается в США, во многих странах Европы. “В России инфляция уже достигла 13% и имеет тенденцию к росту – при этом никому не придет в голову обвинять в инфляционных процессах в РФ Владимира ПУТИНА”, - заметил К.БОНДАРЕНКО.

Во-вторых, заметил он, инфляция - продукт проблем в политике, а именно - противостояния между основными ветвями власти в Украине. “Когда Президент заявляет, что в стране ожидается углубление инфляционных процессов, рынок реагирует соответствующим образом – инфляция действительно начинает расти. Поэтому можно говорить о комплексных причинах роста инфляции и не стоит искать виновных исключительно в правительстве – инфляция является следствием коллективной безответственности, в том числе и Президента», - заметил эксперт.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ заметил, что инфляционные ожидания играют достаточно высокую роль в инфляции. Есть три фактора, который существенно влияют на уровень инфляции: слишком мощная социальная политика, внешние факторы, и, наконец, инфляционные ожидания, которые стимулируются высказываниями Президента и других недоброжелателей правительства. “Сегодня очевидным является тот факт, что Виктор ЮЩЕНКО заинтересован в том, чтобы продемонстрировать неспособность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО руководить, и он делает все, что он может, для того, чтобы не допустить эффективной работы правительства», - подчеркнул он.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отметил, что инфляция, к сожалению, не стала объединяющей все ветви власти проблемой, а превратилась в информационную войну, в которой каждая из сторон пыталась повесить проблему инфляции на правительство. “Раздувание этой темы в СМИ, в письмах Президента к правительству и тому подобное привело к тому, что инфляционная истерия нагнеталась все больше. Хотелось бы, чтобы все политические игроки пользовались стратегическими интересами государства. Партия регионов и коммунисты пытались показать, что это правительство не справляется со своими задачами”, - отметил он. И.ЖДАНОВ убежден, что из того, что “мы слышали от Президента и его Секретариата понятно, что он относился остро негативно к деятельности правительства в этой сфере. Если бы политики меньше говорили об инфляции на телеканалах, а больше работали и объединились, то уровень инфляции в стране был бы значительно меньше».

Вместе с этим, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что политическая составляющая инфляции – “это та часть инфляционного показателя, которая связана с риском. Если рассматривать инфляцию как своеобразный «налог» на экономику, которая возникает как результат нестабильности и спада, то в нем риски связаны с влиянием политики”. По его словам, в ситуации резкого снижения прогнозируемости развития, нестабильности законодательства, угроз кризиса власти, угроз политических кризисов – все это закладывается в виде политических рисков. “Думаю, что политическая составляющая инфляционных ожиданий в Украине – не меньше четверти инфляционного «налога». Ситуация в действительности проще, чем просто конфликт между отдельными политиками. Вся беда в другом – в низком уровне профессионализма власти и потери контролированности», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что оппозиция как всегда использует инфляцию в своих интересах – в борьбе против правительства. “Президент как часть власти должен был бы угомонять инфляционные ожидания, вместо этого он их раздувает, а также блокирует антиинфляционные шаги правительства – чтобы осложнить ему борьбу против инфляции, а себе – наоборот облегчить борьбу с правительством”, - считает эксперт.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, использование фактора инфляции как политического инструмента давления будет иметь крайне негативные последствия на экономическую и политическую ситуацию в государстве. По его мнению, наиболее заинтересованными субъектами такой политики является оппозиция в лице Партии регионов и Президент. “Чем хуже для населения и правительства – тем лучше им. Вместе с тем, учитывая имиджевые и экономические потери, наименее заинтересованным в раскручивании «инфляционного бума» является Кабинет Министров», - сказал эксперт.