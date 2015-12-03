Активисты обсуждают с властью вопрос банковской блокады Крыма - нардеп

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, зампред межведомственной рабочей группы Кабинета министров по возмещению ущерба от временной оккупации части территории Украины Георгий Логвинский, передает "112 Украина".

"У нас в рукаве остается еще много подарков господину Путину, и мы будем дальше требовать всеми методами защиты прав человека на полуострове… Это финансовая, банковская, морская блокада, для всех этих задач существуют свои юридические пути", - заявил Логвинский.

Депутат также подчеркнул, что в этих вопросах уже достигнуто понимание между организаторами блокады и государством.

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"Я думаю, что как раз в этих вопросах мы уже работаем совместно с государством, у нас есть уже полное понимание по этому поводу. Единственная разница отличается в том, что может быть, мы ждем правильного момента для того, чтобы сделать правильные действия, в правильном времени, в правильном месте", - отметил депутат.

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают к Крыму беспрепятственно.

22 ноября из-за повреждения опор ЛЭП в Херсонской области в 00:25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины.

Накануне Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.